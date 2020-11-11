اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعقد اجتماعا مغلقا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 11:11 مساء
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة. (الإنترنت)

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مغلقا بمقر إقامة أعضاء اللجنة بفندق المهاري في مدينة سرت، حيث بدأت اللجنة اجتماعها بالمدينة أمس الثلاثاء برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة ضمن الجولة السادسة وهو الأول الذي يعقد بالمقر الدائم للجنة الذي اتفق عليه خلال اجتماعات الجولة الخامسة التي استضافتها مدينة غدامس الأسبوع الماضي.

ويمثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال هذه الجولة من الاجتماعات رئيس قطاع إصلاح الأمن بالبعثة سليم رعد.

وقالت مصادر لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة العسكرية ناقشت خلال اجتماعها بالفترة الصباحية آلية فتح الطريق الساحلي بين سرت وطرابلس، والترتيبات الأمنية بالمدينة وتأمين الطرق بعد فتحها.

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وأضافت المصادر أن اللجنة ناقشت أيضا تشكيل لجان فرعية مشتركة بين وزارتي الداخلية بحكومة الوفاق والحكومة الموقتة، وكذلك تشكيل لجان فرعية عسكرية تختص بسحب القوات من خطوط التماس ونزع الألغام في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

وذكرت المصادر أن اللجان الفرعية التي سيجري تشكيلها ستعمل على إعداد خطة تنفيذية وتقديمها للجنة العسكرية المشتركة لاعتمادها، مشيرة إلى أن اجتماعات سرت تجري في أجواء «ايجابية» بين أطراف اللجنة.

ونوهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته في تونس مساء اليوم، إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة ستقدم ايجاز للصحافة حول المخرجات والإجراءات المتخذة خلال الجولة السادسة من المحادثات مساء غد الخميس.  

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