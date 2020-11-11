توزيع مساعدات غذائية على مهاجرين أفارقة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 10:35 مساء
مهاجرون أفارقة في بني وليد أثناء استلامهم مساعدات غذائية. (الإنترنت)

وزعت منظمة «البيت الآمن» لإيواء المهاجرين الأفارقة في بني وليد، اليوم الأربعاء، مساعدات غذائية على المهاجرين المتواجدين داخل المدينة في ظل المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء المهجرون هناك.

وقال المشرف على «البيت الآمن»، حسين خير لـ«بوابة الوسط» إن عملية التوزيع شملت عددًا من المهاجرين الأفارقة من كافة الجنسيات الأفريقية والعمالة المتواجدة بالمدينة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

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وأضاف خير أن حملة توزيع المساعدات جرى خلالها توزيع 200 حصة غذائية شملت مواد غذائية ضرورية، مثل الزيت والطماطم والمعكرونة وغيرها، منوهًا إلى أنه سيجرى خلال الأسبوع المقبل توزيع عدد من مواد التنظيف على هؤلاء المهاجرين.

وجاءت فكرة «البيت الآمن» من أجل مساعدة وإيواء المهاجرين الأفارقة المتواجدين داخل مدينة بني وليد، الذين تقطعت بهم السبل بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية.

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