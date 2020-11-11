«بلومبرغ»: ميناء رأس لانوف يستقبل 70 ألف برميل نفط يوميا بدلا عن 50 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 07:06 مساء
سفينة بضائع في ميناء رأس لانوف. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر بميناء رأس لانوف لوكالة «بلومبرغ»، اليوم الأربعاء، إن خزانات الميناء بدأت في استقبال 70 ألف برميل يوميًّا بدلًا عن 50 ألفًا، الأسبوع الماضي، موزعة بواقع 25 ألف برميل يوميًّا من شركة «الصرير»، و25 ألفًا من حقل «النافورة»، إضافة إلى 20 ألفًا من شركة «هروج».

وأشار المصدر إلى أن الإنتاج سيستمر على هذا المستوى طوال شهر نوفمبر الجاري، على أن يرتفع إلى 105 آلاف برميل الشهر المقبل.

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إلى ذلك، كشف مصدر بميناء «السدرة» لوكالة «بلومبرغ» ارتفاع إنتاج شركة «الواحة» إلى 190 ألف برميل يوميًّا، بدلًا عن 97 ألفًا، الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن «الواحة» ستواصل رفع إنتاجها تدريجيًّا حتى يصل إلى 320 ألف برميل يوميًّا، «إذا لم تكن هناك معوقات فنية».

أما إنتاج حقل الشرارة، فقد ارتفع مرة أخرى إلى 230 ألف برميل يوميًّا بعد أن هبط، الأحد الماضي، إلى 170 ألف برميل بسبب التسرب، على ما أفاد مصدر بالحقل «بلومبرغ»، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج جاءت بعد السيطرة الجزئية على التحويل.

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