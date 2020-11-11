«البراعصة» يطالبون بكشف ملابسات اغتيال المحامية حنان البرعصي والتحقيق مع الجناة خارج بنغازي

أعيان وحكماء وعقلاء وشباب قبيلة البراعصة أثناء تلاوة البيان أمام قاعة البرلمان في مدينة البيضاء. الأربعاء 11 نوفمبر 2020. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)و

طالب أعيان وحكماء وعقلاء وشباب قبيلة البراعصة بكشف «ملابسات قضية اغتيال المحامية حنان البرعصي والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة العامة فورًا» والتحقيق معهم خارج مدينة بنغازي، وفق بيان أصدروه، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة البيضاء شرق البلاد.

وجاء في البيان أن المحامية حنان البرعصي «طالتها أيادي الغدر والخيانة من قبل الميليشيات والعصابات الإجرامية في مدينة بنغازي، التي قدمنا من أجلها أبناءنا شهداء، من أجل أن يعم الأمن والأمان في مدينة بنغازي واستقراراها».

وطالب أعيان وحكماء وعقلاء وشباب قبيلة البراعصة «القيادة العامة للجيش الليبي ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالبحث والتحري على مرتكبي هذه الجريمة البشعة ومعاقبتهم بأقسى أنواع العقوبات».

كما طالبوا «القيادة العامة بإعادة النظر في تأمين مدينة بنغازي»، داعين إياها إلى «الضرب بيد من حديد والقضاء على الميليشيات الإجرامية والقبلية التي استباحت دماء النساء قبل الرجال والخطف والتعذيب والقتل» وفق نص البيان.

وقال أعيان وحكماء وشباب قبيلة البراعصة إنهم ما دعموا «عملية الكرامة إلا من أجل قيام دولة المؤسسات والقانون»، مؤكدين أنهم لن يرضوا «إلا بالقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة والقصاص».

وأكدوا أيضًا أنهم لن يرضوا «بأي حلول أخرى أو مماطلة في الكشف عن القضية وبشكل عاجل»، مطالبين «بالتحقيق مع الجناة خارج مدينة بنغازي»، منبهين إلى أن «هذا هو البيان الوحيد الذي يمثل قبيلة البراعصة».

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واغتِيلت الناشطة الحقوقية حنان البرعصي، ظهر الثلاثاء، على يد عدد من الأشخاص الملثمين خارج أحد المحال التجارية بشارع 20 ببنغازي، حسب مديرية الأمن، التي أشارت إلى أن الجناة «حاولوا خطف البرعصي، وأطلقوا عددًا من الأعيرة النارية ما أرداها قتيلة»، ثم فروا «على متن سيارتين معتمتين، سالكين أحد الشوارع الفرعية».

ودانت كل من السفارة الأميركية والسفير الألماني ومنظمة العفو الدولية ووزير الداخلية بحكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا الحادث، منددين بإسكات النشطاء السلميين، مطالبين السلطات المعنية في بنغازي بالتحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.