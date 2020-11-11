مديرو المعاهد المتوسطة في أجدابيا يناقشون خطة استثنائية للعام الدراسي الجديد

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 06:02 مساء
اجتماع مديري المعاهد الفنية المتوسطة مع رئيس مكتب المعاهد في أجدابيا. (الإنترنت)

عقد مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة في أجدابيا، جمعة سعيد عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري المعاهد ورؤساء الأقسام؛ وذلك لمناقشة الخطة الدراسية الاستثنائية والاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021.

وخصص الاجتماع لاستعراض جدول الأعمال الذي تضمن «عرض الخطة الدراسية التدريبية الاستثنائية للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، والعجز القائم من المعلمين والمدربين في بعض التخصصات الموجودة في المعاهد، والوقوف على أهم الاحتياجات والتجهيزات التعليمية والتدريبية التي تحتاجها المعاهد بالمدينة».

وقال مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة في أجدابيا، جمعة سعيد عبدالعزيز لـ«بوابة الوسط» إنه حضر خلال الأيام الماضية اجتماعًا عُـقد بمقر الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني في مدينة بنغازي مع مديري مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة من الكفرة جنوبًا إلى طبرق شرقًا.

وأوضح عبدالعزيز أن ذلك الاجتماع جرت خلاله مناقشة الخطة الدراسية التدريبية الاستثنائية للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021، التي قام بعرضها اليوم على مديري المعاهد الفنية المتوسطة في مدينة أجدابيا.

وذكر عبدالعزيز أن بداية العام الدراسي الجديد «لم تحدد إلى الآن؛ وذلك تحسبًا لانتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل انطلاق الدراسة من قبل الجهات المختصة بمكافحة فيروس كورونا»، مشيرًا إلى أنه تقرر أن تكون مدة الدراسة 3 ساعات يوميًّا لمدة أربعة أيام في الأسبوع بعد الموافقة على انطلاق العام الدراسي الجديد في المدن والمناطق الليبية.

اجتماع مديري المعاهد الفنية المتوسطة مع رئيس مكتب المعاهد في أجدابيا. (الإنترنت)
اجتماع مديري المعاهد الفنية المتوسطة مع رئيس مكتب المعاهد في أجدابيا. (الإنترنت)
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