«جمارك بنغازي»: ضبط 400 ألف قرص ترامادول بحاوية قادمة من شرق آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 05:33 مساء
مفتشو جمارك بنغازي خلال ضبطهم أقراص ترامادول في حاوية، 11 نوفمبر 2020. (مديرية جمارك بنغازي)

أعلنت مديرية جمارك بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط 400 ألف قرص من حبوب الترامادول المخدرة داخل حاوية 20 قدم، قادمة من شرق آسيا تحتوي، حسب مشمولها الجمركي، مواد تنظيف (صابون).

جاء ذلك خلال تفتيش بميناء «جليانة» البحري، حيث اكتشف رئيس قسم التفتيش المقدم حاتم شوايل، خلال فتحه الحاوية وإفراغ محتواها ضبط كمية كبيرة من حبوب الترامادول، حسب بيان منشور على صفحة مديرية جمارك بنغازي بموقع «فيسبوك».

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وبلغت الكمية المضبوطة 57 كرتونة، كل كرتونة تحتوي على 70 علبة، وكل علبة تحتوي على عشرة أشرطة وكل شريط يحتوي على عشرة أقراص، ليصل إجمالي الكمية إلى ما يقارب 400 ألف قرص ترامادول.

مفتشو جمارك بنغازي خلال ضبطهم أقراص ترامادول في حاوية، 11 نوفمبر 2020. (مديرية جمارك بنغازي)
مفتشو جمارك بنغازي خلال ضبطهم أقراص ترامادول في حاوية، 11 نوفمبر 2020. (مديرية جمارك بنغازي)
جانب من أقراص الترامادول المضبوطة.
جانب من أقراص الترامادول المضبوطة.
مفتشو جمارك بنغازي خلال ضبطهم أقراص ترامادول في حاوية، 11 نوفمبر 2020. (مديرية جمارك بنغازي)
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