«الصليب الأحمر» يدعم مركز السكري في سبها بأدوية ومولد كهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 05:06 مساء
«الصليب الأحمر» يدعم مركز السكري في سبها بأدوية ومولد كهرباء، 11 نوفمبر 2020. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)

أعلنت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا، اليوم الأربعاء، دعمها مركز السكري والغدد الصماء في سبها بمولد كهرباء للمساهمة في دعم الجهود المبذولة أثناء فترات انقطاع الكهرباء.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أن أزمة انقطاع الكهرباء لازالت تواصل التأثير على عمل القطاعات الأساسية في جنوب ليبيا مثل قطاع الصحة، لافتة إلى أن مركز السكري والغدد الصماء بسبها يعاني تذبذب الإمداد الكهربائي ما يؤثر سلبًا على عملية حفظ الأدوية، خاصة الأنسولين، في درجة البرودة المطلوبة للحفاظ عليه من التلف، وكذلك على أغلب الأجهزة الطبية التي تحتاج إلى تيار ثابت لتعمل بفعالية.

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ولفتت اللجنة إلى تقديمها للمركز، الذي يوفر الرعاية الصحية لأكثر من 30 ألف شخصًا من مختلف المنطقة الجنوبية، أدوية للمصابين بالسكري مثل الأنسولين، والأقراص والمستلزمات الأخرى للمساهمة في سد الاحتياج الملح، مؤكدة وعيها بأن مرض السكري يعد إحدى المشاكل الصحية المتزايدة في ليبيا.

«الصليب الأحمر» يدعم مركز السكري في سبها بأدوية ومولد كهرباء، 11 نوفمبر 2020. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا)
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