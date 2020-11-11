بمشاركة «دفاع الوفاق».. عقد الاجتماع 31 للجنة المديرة لمبادرة (5+5)

قيادات وزارة الدفاع يشاركون في الاجتماع 31 للّجنة المديرة لمبادرة (5+5), 11 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، عقد الاجتماع 31 للجنة المديرة لمبادرة (5+5) دفاع الذي تنظمه الرئاسة المالطية 2020، خلال اليوم وأمس عبر تقنيات الڤيديو، بمشاركة ممثلي اللجان المديرة لجميع البلدان الأعضاء العشرة للمبادرة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى مشاركة اللجنة المديرة الليبية في الاجتماع، الذي تناول عرض لرزنامة الدورات المبرمجة لكلية (5+5) دفاع وبحث آفاق التكوين حتى 2024.

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وبحسب البيان، تم عرض نتائج أعمال لجنة الباحثين للمركز الأورو-مغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، والموافقة على اختيار موضوع البحث لسنة 2021 بقيادة ليبيا.

كما تم تقييم خطة العمل للسنة الحالية وبرمجة خطة العمل المقترحة لسنة 2021، للمبادرة.

قيادات وزارة الدفاع يشاركون في الاجتماع 31 للّجنة المديرة لمبادرة (5+5), 11 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)

قيادات وزارة الدفاع يشاركون في الاجتماع 31 للّجنة المديرة لمبادرة (5+5), 11 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)