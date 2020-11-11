«عمل الوفاق» تبحث استيعاب «القوى المساندة» في مؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 02:39 مساء
اجتماع لجنة التدريب في وزارة العمل بحكومة الوفاق، 10 نوفمبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

عقدت لجنة التدريب بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، اجتماعا مع أعضاء «لجنة 410 المشتركة»؛ لتنظيم واستيعاب القوى المساندة في مؤسسات الدولة.

وناقش الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر اللجنة بطرابلس، ضرورة إيجاد برامج تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من «القوى المساندة»، خصوصا إن إعاقتهم «كانت بسبب إصابتهم في الحروب»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ولفت البيان إلى أن هؤلاء شملهم قانون رقم 4 للعام 2013، بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقات المستديمة من مصابي «حرب التحرير».

وتناول الاجتماع نتائج أعمال اللجان المكلفة بناء على قرار المجلس الرئاسي، بشان حصر الشباب الخريجين العاطلين عن العمل، الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام.

بحث آلية لإدماج «القوى المساندة»
وفي السياق نفسه، تطرق المجتمعون إلى خطة الوزارة التدريبية، وآلية تنفيذها لإدماج «القوي المساندة» بهذه الخطط؛ إضافة إلى تحديد وتصنيف المناطق حسب سوق العمل.

واستعرض عضو اللجنة عن البرنامج الليبي للإدماج والتنمية ملامح «برنامج بناء» الذي يهدف إلى مساعدة ليبيا للتغلب على التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلی إعادة بناء قدراتها البشرية وبناء مؤسساتها بأسس تعتمد علی الإحترافية والكفاءة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

و«برنامج بناء» هو مبادرة بین البرنامج الليبي للإدماج والبنك الإسلامي للتنمية، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية.

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