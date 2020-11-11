«تعليم الوفاق»: إلغاء امتحان الطالب وسنة الدراسة حال الاعتداء على عضو لجنة الامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 02:19 مساء
طلاب التعليم الديني بالشهادة الثانوية يواصلون أداء الامتحانات للأسبوع الثاني, 8 نوفمبر 2020. (أرشيفية : تعليم الوفاق)

حذرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الطلاب والتلاميذ بأن أي اعتداء منهم على أحد أعضاء لجنة الامتحانات أو إتلاف ممتلكات عامة أو خاصة داخل أو خارج اللجنة بسبب الامتحان أو لعلاقته به، سيؤدي إلى إلغاء امتحان الطالب بالكامل في تلك السنة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن إلغاء امتحان الطالب أو الحرمان من مواصلة الامتحان، يتم بعد سماع أقوال الملاحظين والمراقب وتدوينها في محضر يرفق مع ورقة الإجابة ويحال إلى لجنة النظام والمراقبة.

وشددت الوزارة على إلزام ولي أمر الطالب بإصلاح الضرر كشرط لاستمرار التلميذ أو الطالب في الدراسة السنوات المقبلة، ولا يسمح له بمواصلة الدراسة بجميع مؤسسات التعليم بالدولة الليبية إلا بعد تنفيذ مع عليه من التزامات.

طلاب التعليم الديني بالشهادة الثانوية يواصلون أداء الامتحانات للأسبوع الثاني

ومطلع الأسبوع الماضي، انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019- 2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألفا و464 طالبا، موزعين إلى 54 ألفا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.

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