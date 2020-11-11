بجهود ذاتية.. تجديد مادة الكربون بالوحدة الثانية لمعمل غاز الاستقلال

العاملون بحقل الاستقلال, 10 نوفمبر 2020. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إن العاملين بحقل الاستقلال التابع للشركة، تمكنوا من تغيير مادة الكربون الخاصة بوحدة الأمين بالوحدة الإنتاجية الثانية بمعمل الغاز، التي تقدر بحوالي 7.5 طن من مادة الكربون، حيث جرى استبدال الكمية التالفة بأخرى جديدة.

من جانبه قال مراقب حقلي الاستقلال والحطيبة، محمد عبدالمطلب، إن آخر عملية تغيير لهذه المادة كانت في سنة 2013، موضحا أن هذه الأعمال عادة ما تقوم بها شركات خدمية خاصة.

وأكد مراقب الحقل أن الأعمال تجري بوتيرة جيدة من قبل العاملين بالحقل، لاسيما المتعلقة بتجهيز وصيانة هذه الوحدة الإنتاجية.

«سرت للنفط والغاز» توضح ملابسات إعادة تشغيل حقل التحدي

وفي مطلع أغسطس الماضي، كشفت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عن ملابسات إعادة عمليات تشغيل حقل الاستقلال «التحدي»، بعد توقفه بشكل مفاجئ وطارئ ولفترة محدودة.

ونوهت الشركة، إلى أن الإصلاحات استمرت نحو ثماني ساعات، لافتة إلى «الظروف المعقدة التي يمر بها العاملون، لاسيما بقائهم فترة طويلة في العمل، والنقص الشديد في قطع الغيار والإمكانات المحدودة». ونبهت «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز» إلى أن «العمليات التشغيلية لم تتأثر بشكل كبير، حيث إن أنابيب منظومة نقل وتزويدات الغاز تحتوي على كمية من الغاز ساهمت في تعويض الفاقد والمحافظة على الضغوط المطلوبة».

العاملون بحقل الاستقلال, 10 نوفمبر 2020. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

العاملون بحقل الاستقلال, 10 نوفمبر 2020. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)

العاملون بحقل الاستقلال, 10 نوفمبر 2020. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)