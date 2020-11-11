«الأرصاد»: ارتفاع الموج يتجاوز مترين على الساحل من الخليج إلى طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و2.25 متر على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، قد تصحبها خلايا سحب رعدية أحيانا.

- الرياح شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج بين 0.75 و1.5 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية والرؤية جيدة إلى متوسطة.