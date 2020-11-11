«الأرصاد»: ارتفاع الموج يتجاوز مترين على الساحل من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 01:06 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و2.25 متر على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، قد تصحبها خلايا سحب رعدية أحيانا.
- الرياح شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج بين 0.75 و1.5 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية والرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم الساحل الشرقي، تصحبها خلايا سحب رعدية أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج، وتكون شمالية شرقية إلى متغيرة على باقي الساحل، سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر و2.25 متر، بينما لا يتجاوز 0.75 متر على الزويتينة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية والرؤية متوسطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التونسي طارق ثابت مديرا فنيا لـ«الهلال»
رياضة محلية
كاركاتير حليم - عدالة و ... عدل
كاريكاتير
كاركاتير خيري - سباق بايدن وترامب إلى البيت الأبيض
كاريكاتير
وفاة صائب عريقات بعد إصابته بـ«كورونا»
عربى
البعثة الأممية تعلن تفاصيل اجتماع «لجنة العشرة» العسكرية الثلاثاء
ليبيا
كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لمصلحة كيسييه
رياضة عالمية
بمشاركة 4 فرق ليبية.. الكاف يعلن نتائج قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية
رياضة محلية
فيديو.. النص الكامل لكلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في ...
ليبيا
صولة يستعيد ذكريات بطولة أفريقيا 1982 بصحبة العيساوي والكوافي
رياضة عالمية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرحب بـ«نبأ سار»
دولى
«كورونا» يضرب صناعة الفراء في العالم
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد واستخدامات البلازما طبيا