بعيو بعد إطلاقه: سأنتزع حقي بالقانون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 12:26 مساء
رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق، محمد عمر بعيو، اليوم الأربعاء، عودته إلى بيته، متعهدا بانتزاع حقه وحق عائلته بالقانون، وفق تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، هي الأولى منذ خطف في 21 أكتوبر الماضي.

وكتب بعيو قائلا: «صباح الخير للوطن الذي بإذن الله سيكون ولكم أيها الطيبون.. كل ليبيا بيتي وأنا عُدت بحمد الله إلى بيتي.. سأتتزع حقي وحق عائلتي بالقانون.. السلام قادم ولن يُفلح المجرمون».

وفي 21 أكتوبر، خطفت مجموعة تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس» الكاتب الصحفي محمد عمر بعيو بعد نشره تسجيلا لمكالمة هاتفية، مع آمر الكتيبة، أيوب أبوراس، قال عنها في حسابه على «فيسبوك» إنها «رسالة تهديد»، ثم تلاها بتدوينة أخرى، كتب فيها «المجرمون يهاجمون بيتي الآن في طرابلس».

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وأثار الحادث ردود فعل منددة من جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارات الولايات المتحدة وكندا والمركز الليبي لحرية الصحافة وكذلك المنظمة الليبية للإعلام المستقل.

وعين رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الكاتب الصحفي محمد عمر بعيو، رئيسًا للمؤسسة الليبية للإعلام، في 9 أكتوبر الماضي، وهو القرار الذي أثار جدلًا من قبل بعض الإعلاميين ونشطاء يصفون أنفسهم بـ«ثوار فبراير»، وامتد الجدل إلى داخل «الرئاسي» نفسه، حيث اعتبر عضو المجلس محمد عماري، قرار التعيين «غير شرعي» وطالب السراج بالتراجع عنه.

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