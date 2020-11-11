«مكافحة الأمراض»: 875 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

حملة للمسح الشامل للكشف عن كورونا في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 586 مصابا، في حين توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 4082 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1692 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1250 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 93 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 64 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 74 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 402 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 54 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 67 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد ثلاث عينات، ومختبر فرع المركز الوطني يفرن 19 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 82 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 70 ألفا و885 حالة، منها 27 ألفا و817 نشطة، و42 ألفا و98 متعافيا، بينما توفي 970 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.