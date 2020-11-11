وزير «تعليم الموقتة» يفتتح العيادة الجامعية بجامعة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 10:03 صباحا
وزير التعليم بالحكومة الموقتة، فوزي بو مريز، يفتتح العيادة الجامعية بجامعة بنغازي، 10 نوفمبر 2020. (جامعة بنغازي)

افتتح وزير التعليم بالحكومة الموقتة، الدكتور فوزي بو مريز، مساء الثلاثاء، العيادة الجامعية بجامعة بنغازي، بعد تطويرها لتضم أربع عيادات تخصصية في العيادة هي الباطنة، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى قسم الأشعة، وصيدلية متكاملة.

وبحسب بيان للجامعة الثلاثاء، أقيمت مراسم افتتاح العيادة الجامعية داخل الحرم الجامعي، رئيس الجامعة بحضور الدكتور عز الدين الدرسي، والكاتب العام، صالحة الشريف، ورئيس مجلس إدارة مركز الإنتاج الإعلامي ميلاد الورفلي، وشخصيات من مختلف إدارات الجامعة وكلياتها، واتحاد طلبة الجامعة.

وبعد الافتتاح، قام وزير التعليم ورئيس الجامعة ومدير العيادة بعمل جولة داخل العيادة للتعرف إلى التخصصات المتاحة بها.

من جانبه عبر بو مريز، عن سعادته بافتتاح العيادة «في أم الجامعات الليبية» بعد أن تمت صيانتها، لتقدم خدمات مجانية لكافة شرائح الجامعة سواء أعضاء هيئة تدريس، وموظفين، وأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات.

وشدد على أن جامعة بنغازي متميزة دائما بأبنائها على كافة الأصعدة، رغم شح الموارد، وقلة الإمكانات المادية.

من جهته قال رئيس جامعة بنغازي، إن افتتاح العيادة الجامعية كان حلما و«شغلنا الشاغل هو توفير العلاج المجاني لشريحة من أهم الشرائح الموجودة في جامعتنا العريقة ألا وهم الموظفون».

ولفت إلى وجود تخصصات مهمة في هذه العيادة يحتاجها الموظف، مثل «الباطنة، والأطفال والنساء، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة»، وستكون داعماً للموظفين؛ لتخفيف العبء عليهم من خلال تقديم العلاج المجاني لهم.

أما الدكتور منير العرفي مدير العيادة فقال إنه تم إعادة افتتاح العيادة بعد التدمير الذي لحق بجامعة بنغازي جراء الأعمال «الإرهابية والتخريبية»، مضيفا أن العيادة تضم تخصصات الأسنان، ومتابعة الحمل، والأطفال، والباطنة والجراحة، بالإضافة إلى صيدلية، ومعمل تحليل لإجراء التحاليل المختلفة، وستقدم خدمات مجانية للطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، فيما سيكون العمل خلال الفترة الصباحية فقط.

وزير التعليم بالحكومة الموقتة، فوزي بو مريز، يفتتح العيادة الجامعية بجامعة بنغازي، 10 نوفمبر 2020. (جامعة بنغازي)
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