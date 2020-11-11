السفير الألماني عن اجتماع «لجنة العشرة» في سرت: رمز ملهم للوحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 09:20 صباحا
أعضاء «لجنة العشرة» أمام مقر اللجنة في سرت، 10 نوفمبر 2020، (البعثة الأممية)

وصف السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا اجتماع لجنة العشرة «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5» في سرت، بـ«الرمز الملهم للوحدة».

وقال أوفتشا: «ضباط عسكريون من كلا الطرفين يجتمعون في مدينة سرت لمواصلة مناقشة تنفيذ اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار»، حسب ما جاء على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع «إشارة قوية» للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي في تونس، «للاتفاق على الطريق السياسي إلى الأمام».

وشارك السفير الألماني تغريدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، والتي أشارت فيها إلى بدء «لجنة العشرة» اجتماعها السادس، أمس الثلاثاء، في مقرها الرئيسي في سرت؛ للمضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والبناء على التقدم المحرز الأسبوع الماضي في غدامس.

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