ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في طبرق إلى 237 حالة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 08:50 مساء
أحد الميادين الرئيسية في مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» في طبرق، إلى 237 حالة، على ما أفاد الراصد بفريق التقصي والاستجابة السريعة في البلدية، الدكتور أحمد الفزاني ،«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء.

وقال الفزاني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن عدد المصابين بالفيروس في طبرق بدأ يزداد مع بداية شهر نوفمبر، حيث وصل عدد المصابين بفيروس «كورونا» إلى 237 مصابًا منهم 187 حالة شفاء و41 حالة وفاة و9 حالات نشطة.

وجدد الفزاني دعوة المواطنين إلى ضرورة أن يكونوا حريصين على صحتهم، وأن يبتعدوا عن التجمعات حتى لا يصعب على فرق الرصد والاستجابة السريعة السيطرة على الوضع تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

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