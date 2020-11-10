السفير الألماني «مصدوم» من عملية «الاغتيال الجبانة» لحنان البرعصي

السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا. (أرشيفية: الإنترنت)

عبر السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن صدمته من عملية «الاغتيال الجبانة» للناشطة الحقوقية حنان البرعصي، اليوم الثلاثاء، في بنغازي.



وقال السفير، عبر تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «صدمت وروعت بعملية الاغتيال الجبانة اليوم لحنان البرعصي في شارع مفتوح في بنغازي. أفكارنا مع عائلتها وأصدقائها».



وشدد على ضرورة «تحميل الجناة المسؤولية»، مؤكدًا أن «الأصوات القوية مثلها (حنان البرعصي)، التي تعمل من أجل مستقبل مفعم بالسلام لليبيا ستبقى المرشد لتعاوننا».

اغتيال البرعصي ومحاولة خطف ابنتها

واغتِيلت البرعصي في وضح النهار في شارع 20 ببنغازي، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحامًا. وتداول نشطاء على صفحات «فيسبوك» مقطعًا مصورًا يظهر اغتيال الناشطة.



وقبل يومين، حاول مسلحون خطف ابنة حنان البرعصي، ووفق شهود، أجبر المسلحون الابنة على النزول من سيارتها بطريق «الفرش» في منطقة فينيسيا ببنغازي، بعد أن أطلقوا رصاصتين في الهواء لترهيبها.

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