«قوة خارجة عن القانون» تحاول تهريب مروج مخدرات بصبراتة وقوات الأمن تتصدى لهم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 02:03 مساء
مكتب قوات مكافحة التهريب والمخدرات صبراتة, (مديرية أمن صبراتة)

قالت مديرية أمن صبراتة إن قوة خارجة عن القانون هجمت على مكتب قوات مكافحة التهريب والمخدرات صبراتة، بغرض تهريب مروج مخدرات بقوة السلاح، بعدما تم القبض عليه وبحوزته 1000 حبة من الحبوب الهلوسة (ترامادول).

وبحسب بيان للمديرية اليوم، فإن الهجوم تم يوم الخميس الماضي، وعلى إثر ورود إشارة عبر لاسلكي لقوة دعم المديرية، توجهت كل الدوريات إلى مقر مكتب مكافحة التهريب والمخدرات، و«تطويق المكان والقبض على المجرمين وتسليمهم إلي مركز شرطة صبراتة».

ولفت البيان إلى إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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