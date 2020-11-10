بن زايد ودي مايو يبحثان المستجدات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 10:23 صباحا
عبدالله بن زايد ولويجي دي مايو في أبوظبي، 9 نوفمبر 2020، (الإنترنت)

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ومنها مستجدات الأوضاع في ليبيا وإيران، إضافة إلى منطقة شرق المتوسط.

وترأس الطرفان أعمال «الحوار الاستراتيجي» الرابع بين البلدين، الذي انعقد في أبوظبي، حسب بيان للخارجية الإماراتية، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، أمس الإثنين.

وتناول الحوار الاستراتيجي العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما استعرض الوزيران «تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهودهما في مواجهة تداعياته، إضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض».

يذكر أن ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس اُفتُتح أمس، بكلمة من المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، التي أكدت أنه ما كان لينعقد لولا توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بين وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة، 23 أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضًا.. غوتيريس: مستقبل ليبيا أكبر من أي خلافات.. والكرة الآن بين أيدي المشاركين في ملتقى تونس

كما ألقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، كلمة أكد فيها دعم بلاده للييين من أجل التوصل إلى دستور موقت للفترة الانتقالية، كما شدد على أنه لا بديل للحل السلمي للأزمة الليبية، داعيًا إلى طرح مواعيد محددة للانتخابات في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كواليس ملتقى تونس.. تباين حول ترتيب الأولويات.. ومطالب بحكومة تعيد الاستقرار قبل...
ليبيا
إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لمصلحة كيسييه
رياضة عالمية
صولة يستعيد ذكريات بطولة أفريقيا 1982 بصحبة العيساوي والكوافي
رياضة عالمية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرحب بـ«نبأ سار»
دولى
«كورونا» يضرب صناعة الفراء في العالم
منوعات
الانتخابات الأميركية: ماذا سيحدث حتى 20 يناير.. وما خطة بايدن الانتقالية؟
دولى
شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: لا أجيد الدبلوماسية حين يكون الحديث عن الإسلام ...
عربى
جورج بوش يهنئ بايدن ويشيد بنزاهة الانتخابات الأميركية
دولى
تقرير لـ«المركزي» يدعو إلى تعزيز المنافسة بين البنوك وخفض مستويات التركز المصرفي
ليبيا
92.48 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف التجارية و16.65 مليار حجم الائتمان ...
ليبيا
في خطاب إعلان النصر .. بايدن يتعهد أن يكون «رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى ...
دولى
جريدة مغربية: ليبيا تعتزم فتح قنصلية في الصحراء الغربية «المتنازع عليه»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل للقطط مزايا علاجية للإنسان؟