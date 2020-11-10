يفرن تتسلم أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 08:14 صباحا
أعمدة إنارة تسلمتها بلدية يفرن، 9 نوفمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

تسلمت بلدية يفرن أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية ضمن استعداداتها لفصل الشتاء.

وأوضحت البلدية أنه سيتم تركيب الأعمدة على جانبي الطريق الرئيسي في المناطق التي يكثر بها الضباب، وتصل الرؤية فيها إلى درجة الانعدام، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشارت إلى أن تلك الأعمدة ستسهم في تسهيل عملية التنقل وحركة المرور خلال الموجات الضبابية في هذا الفصل، خاصة في المناطق الجبلية.

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يذكر أن فترات الضباب تسببت في وقوع العديد من حوادث تصادم السيارات في البلدية، حيث سبق أن أصدرت مديرية أمن يفرن تعليمات إلى السائقين بتوخي الحيطة والحذر، والتأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية، وترك مسافة أمان كافية، والحد من السرعة، ليتمكنوا من الوقوف ضمن «مدى الرؤية الأمامية»، والتقيد بخط السير.

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