الملف الحقوقي على طاولة مدير أمن ومحاميي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 10:01 مساء
مُدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري خلال اجتماع مع محاميي بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)

بحث مدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري مع رئيس نقابة محامين بنغـازي وأعضاء من نقابة المحامين الجانب الحقوقي وأُسس ممارساته لاسترجاع والدفاع والحفاظ على حقوق المواطنين. 

وذكرت مديرية أمن بنغازي، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذا اللقاء يأتي «في إطار إعادة تفعيل دور مديرية الأمن، واطلاعها بواجباتها بالتنسيق التام مع كل الهيئات والأجهزة والمؤسسات والإدارات والنقابات، وعطفاً على إطلاق الخطة الاستراتيجية لمديرية أمن بنغـازي بمفهومها الشمولي».

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وناقش مدير الأمن كل التحديات والمخاطر على تنوعها بأبعادها الشمولية، وتكريس كافة الجهود الأمنية والتأكيد على المرجعية، والقاعدة القانونية الواحدة لقطاع الأمن، والدور الهام للأمن في تأسيس قواعد ومرتكزات الدولة المستقرة وتوفير الأمن والأمان وتعزيزه»، وفق بيان المديرية. 

وأكد «أهمية العمل على توفير ضمانات وآليات للتكامل بين البناء والإنجاز بالمعنى الأمني المباشر من ضمن البنود التي تم التطرق إليها وعملية التكامل ما بين قطاع الأمن وقطاع العدل، والتطوير والتنمية لكافة الجوانب الأمنية والجوانب القانونية المشتركة».

مُدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري خلال اجتماع مع محاميي بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
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