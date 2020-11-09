الملف الحقوقي على طاولة مدير أمن ومحاميي بنغازي

بحث مدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري مع رئيس نقابة محامين بنغـازي وأعضاء من نقابة المحامين الجانب الحقوقي وأُسس ممارساته لاسترجاع والدفاع والحفاظ على حقوق المواطنين.
وذكرت مديرية أمن بنغازي، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذا اللقاء يأتي «في إطار إعادة تفعيل دور مديرية الأمن، واطلاعها بواجباتها بالتنسيق التام مع كل الهيئات والأجهزة والمؤسسات والإدارات والنقابات، وعطفاً على إطلاق الخطة الاستراتيجية لمديرية أمن بنغـازي بمفهومها الشمولي».
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وناقش مدير الأمن كل التحديات والمخاطر على تنوعها بأبعادها الشمولية، وتكريس كافة الجهود الأمنية والتأكيد على المرجعية، والقاعدة القانونية الواحدة لقطاع الأمن، والدور الهام للأمن في تأسيس قواعد ومرتكزات الدولة المستقرة وتوفير الأمن والأمان وتعزيزه»، وفق بيان المديرية.
وأكد «أهمية العمل على توفير ضمانات وآليات للتكامل بين البناء والإنجاز بالمعنى الأمني المباشر من ضمن البنود التي تم التطرق إليها وعملية التكامل ما بين قطاع الأمن وقطاع العدل، والتطوير والتنمية لكافة الجوانب الأمنية والجوانب القانونية المشتركة».