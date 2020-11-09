«اجتماعي ورفلة» يعلن تحرير مصريين وقعوا ضحايا لعملية خطف وابتزاز ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 08:54 مساء
المصريون بعد تحريرهم من الخطف في بني وليد. (المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة)

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، مساء اليوم الاثنين، عن تحرير عدد من المصريين، قال إنها « وقعوا ضحايا لعملية خطف وابتزاز من ضعفاء النفوس» في المدينة، مشيرا إلى أن تحريرهم جرى برعاية منه و«بهمة ثلة من شباب المدينة».

وأكد المجلس الاجتماعي لبائل ورفلة عبر صفحته على «فيسبوك» أنه «لن يُسمح لهم (الخاطفين) بتشويه صورة المدينة وأهلها وما عُرف عنها في أنها أمناً وسلاماً لكل مقيم بها أو عابر سبيل».

وقدم المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة «التحية والتقدير لكل من تطوع لانجاح هذه العملية، وقدم الصورة الحقيقية لبني وليد وشبابها في أنها لا ولن تكون ملاذاً للمجرمين والمتأبين عن أخلاق وأعراف أهليهم».

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