بسبب الصراع في ليبيا.. «العفو الدولية» تحذر أميركا من بيع طائرات دون طيار إلى الإمارات

طائرة من دون طيار (أرشيفية: الإنترنت).

حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، من أن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات العربية المتحدة قد تجعل واشنطن مسؤولة عن المزيد من وفيات المدنيين في ليبيا.

واستباقا لخطط الولايات المتحدة لبيع 18 طائرة دون طيار مسلحة بقيمة تقارب 2.9 مليار دولار لأبوظبي، قال فيليب ناصيف مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «البيع إلى الإمارات مثير للقلق بشكل خاص»، وفق بيان نشرته المنظمة عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

أدلة كثيرة

وأضاف ناصيف: «حصلت منظمة العفو الدولية على أدلة كثيرة على أن الإمارات استخدمت طائرات دون طيار مسلحة في ليبيا، لكسر حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، من خلال تشغيل هذه الطائرات دون طيار نيابة عن القوات المسلحة العربية الليبية (قوات القيادة العامة)، في الصراع».

وأوضح: «علاوة على ذلك، استخدمت الإمارات هذه الطائرات دون طيار لاستهداف المنازل المدنية والمرافق الصحية، بما في ذلك المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف التي تهم بشكل خاص الأطباء والنقل الطبي والمرافق الطبية، وكذلك أولئك الذين يعالجون المقاتلين الجرحى والمرضى، وهي محمية بشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني».



مزيد من الصراعات الوحشية

ورأت المنظمة أن هذا البيع المحتمل سيمثل «أول تصدير للطائرات دون طيار منذ أن أعادت إدارة ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) تفسير اتفاقية الأسلحة للسماح لمقاولي الولايات المتحدة ببيع المزيد من الأسلحة والذخيرة، وإعادة فتح بوابات بيع الأسلحة بمعايير حقوق الإنسان الضعيفة، والوقود المحتمل لمزيد من الصراعات الوحشية، كما أنه سيزيد من الانتشار المقلق لهذا السلاح المتقدم، الذي تم استخدامه في جميع أنحاء العالم في أعمال القتل غير المشروع».

ودعت المنظمة الولايات المتحدة الأميركية إلى «تفعيل حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا من خلال منع نقل الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في النزاع المسلح هناك».