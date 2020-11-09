الناظوري يبدي استعداده للتعاون التام مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 06:55 مساء
اجتماع الناظوري مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا. (المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة)

أبدى رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالحكومة الموقتة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، استعداد اللجنة العليا «بشقيها التنفيذي والاستشاري للتعاون التام مع منظمة الصحة العالمية في مكافحة جائحة كورونا سواء في الجوانب الطبية أو الجوانب الحياتية» وفق ما نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الناظوري، اليوم الاثنين، بمدينة بنغازي مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إلزابيث هوف، بحضور منسق القطاع الصحي للمنظمات في ليبيا، ازرت كالميكوف، ومنسق منظمة الصحة العالمية في بنغازي، الدكتور سند المجبري.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة إن الناظوري رحب في بداية الاجتماع بالحضور وأعرب عن شكره وتقديره الأمم المتحدة بصفة عامة ومنظمة الصحة العالمية وممثلتها وموظفيها في ليبيا بصفة خاصة على المجهودات التي تقوم بها المنظمة في ليبيا.

وأضاف أن الناظوري أبدى خلال الاجتماع «استعداده لإزالة كل الصعوبات التي تعيق عمل المنظمة في دوائر اختصاص اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا».

من جهتها عرضت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إلزابيث هوف، مختصرا لأهم أعمال المنظمة في ليبيا، مشيرة إلى الخطة الوطنية الموحدة للاستجابة لجائحة كورونا والصعوبات التي تواجه المنظمة في تطبيق هذه الخطة.

وأكدت هوف لرئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالحكومة الموقتة حيادية المنظمة في تعاملها مع كل الأطراف، واستمرارها في ليبيا وتقديم كل المساعدات المتاحة لاجتياز هذه المرحلة، بحسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة.

ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا خلال اجتماعها مع الناظوري. (المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة)
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