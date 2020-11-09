إردوغان: تركيا لها دور في إنعاش آمال الحل السياسي بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 04:12 مساء
إردوغان في كلمة من المجمع الرئاسي في أنقرة، 10 أغسطس 2020. (أ ف ب)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ساهمت في «إنعاش آمال الحل السياسي في ليبيا»، وذلك تزامنا مع انعقاد الملتقى السياسي الليبي في تونس لحل الأزمة ووضع تصور لمرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات.

وقال إردوغان، خلال مشاركته في مؤتمر لسفراء أتراك في أنقرة، اليوم الإثنين: «التدخل التركي في الوقت المناسب ساهم في انتعاش آمال الحل السياسي اليوم في ليبيا، وتركيا تتحمل عبء أي تطور في شرق المتوسط ومن غير الممكن قبول تجاهلها عندما يتعلق الأمر بالموارد الطبيعية».

- تزامنا مع انعقاد الملتقى السياسي.. الحلم بـ«ليبيا الجديدة» ينطلق من تونس

وتابع: «لا يمكن استمرار النظام العالمي الراهن على ما هو عليه... النظام الحالي يحمي القوي ويترك الضعيف صاحب الحق، ونتمنى أن يتخلص الاتحاد الأوروبي في أقرب فرصة من التجاهل الاستراتيجي الذي يبعد تركيا عنه».

وأشار إلى أنه من المقرر سماع «أخبار» جيدة من الأنشطة البحثية التركية الجارية في شرق المتوسط.

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