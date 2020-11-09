السفير الألماني: الملتقى السياسي في تونس يجعلنا فخورين بدعم مسار برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 01:58 مساء
السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا. (أرشيفية: الإنترنت)

أشاد السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، بعقد الملتقى السياسي الليبي في تونس، معتبرًا أن هذا الملتقى يدعو ألمانيا إلى الفخر بدعم «مسار برلين»، في إشارة إلى مؤتمر حل الأزمة الليبية في العاصمة الألمانية الذي عُـقد خلال يناير الماضي.

وقال أوفتشا في تغريدة عبر موقع «تويتر»، اليوم الإثنين، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجها رسائل تؤكد «فرصة الوحدة والاتفاق بين الليبيين، دون تدخل أجنبي».

وبدأ الملتقى صباح اليوم الإثنين في تونس بحضور 75 شخصية ليبية، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، إلى جانب قيس سعيد، فيما وجه غوتيريس كلمة مسجلة. ويسعى المشاركون إلى التوافق على مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات وحكومة موحدة.

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