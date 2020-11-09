أحوال الطقس اليوم: استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق الخليج والشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 01:07 مساء
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية مناطق الخليج والشمال الشرقي استمرارًا في تكاثر السحب الممطرة، تصحبها أحيانًا خلايا رعدية، وتكون نسبة الأمطار جيدة غدًا على بعض المناطق، على أن تشمل هذه الموجة بعض مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و26 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، بينما تكون جنوبية غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على بقية المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية. 

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مراده
تتكاثر السحب من حين لآخر على غالبية المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع سقوط أمطار، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم على السرير وتازربو، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

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