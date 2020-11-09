91 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة وشفاء 23 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 09:18 صباحا
غرفة في مركز عزل بمصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية أمس الأحد.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل لـ480 عينة في مختبر مصراتة المرجعي، كما تماثل للشفاء 23 مصابًا، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات في مصراتة إلى 5861 حالة، منها 1877 نشطة، بينما تعافى 3812 مصابًا، في حين توفي 172 آخرون.

يذكر أن ليبيا سجلت 1078 إصابة يوم السبت الماضي، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منها 232 حالة في مصراتة.

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