الغنوشي: كان بإمكان تونس التدخل إيجابيا لحل الأزمة الليبية .. لكننا لم نفعل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 09:06 صباحا
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي إن تونس كانت قادرة على التدخّل ايجابيا لحلّ الأزمة الليبية لعلاقتها الوطيدة مع جميع الأطراف، لكنّها لم تفعل ذلك.

وأضاف أنه التقى كل الأطراف الليبية في بيته، متابعا: «هم ينظرون بإعجاب إلى تجربة تونس، ويتمنون أن نساعدهم، لكن هذا الموضوع (يحتاج جهود) رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية»، حسب حواره على القناة التونسية الأولى، أمس الأحد.

وأكمل الغنوشي: «للأسف غرقنا في الصراعات الليبية، وكأنها تحدث في تونس وهذا تقصير منا»، مؤكدا أن 40% من مشاكل تونس حلها في ليبيا والعكس صحيح.

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وأضاف أنه كان من المفروض التعامل مع الملف الليبي بجدية من قبل الأطراف التونسية، خاصة أنّ بين البلدين مصالح اقتصادية منذ عقود، وحدوث أزمة في ليبيا تسبّب بشكل مباشر في زعزعة الاقتصاد التونسي.

واستنكر تأخر فتح معبر رأس جدير إلى اليوم، رغم وضع بروتوكولات صحية من شأنها تسهيل المعاملات الاقتصادية بين الطرفين، مشددا أن الفلاح التونسي لم يعد يجد مكانا لتسويق منتجاته بسبب هذا الأمر.

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