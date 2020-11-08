وليامز: كل مداولات ملتقى الحوار السياسي والآراء سيتم تسجيلها ونشرها للجميع

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن كل المداولات والآراء التي سيشهدها ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده يوم غد الاثنين في تونس «سيتم تسجيلها ونشرها للجميع»، مشيرة إلى أن البعثة شعرت «برغبة في التوافق والتنازل من أجل ليبيا من طرف جميع المشاركين».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الأحد، من المركز الإعلامي التابع لملتقى الحوار السياسي الليبي، حول التحضيرات والاستعدادات لانطلاق فعاليات الملتقى إن الهدف الرئيسي لملتقى الحوار السياسي الليبي هو «وضع حد للمراحل الانتقالية»، مشيرة إلى أن الفعاليات ستستمر على مدى 6 أيام.