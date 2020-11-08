وليامز: ملتقى الحوار السياسي في تونس هو الفرصة الأخير التي لا يجب أن نخسرها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 08:03 مساء

اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده يوم غد الاثنين في تونس بمثابة «الفرضة الأخيرة التي لا يجب أن نخسرها»، مشيرة إلى أن عمل البعثة للتحضير لهذا الملتقى كانت وفق مخرجات مؤتمر برلين التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي.

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الأحد، من المركز الإعلامي التابع لملتقى الحوار السياسي الليبي، حول التحضيرات والاستعدادات لانطلاق فعاليات الملتقى إن «ما كلفنا به هو إطلاق مسار ليبي ليبي للسلام والمصالحة».

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