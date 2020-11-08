«عدال الوفاق» تطلق برنامجا تدريبيا حول حماية وتأمين المقار القضائية والعدلية

المشاركين في الدورة التدريبية التي انطلقت بمقر وزارة العدل. الأحد 8 نوفمبر 2020. (وزارة العدل)

انطلق بمقر وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي الخاصة بخطة الوزارة لتأمين وحماية المقار العدلية والقضائية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن البرنامج يهدف إلى تدريب المستهدفين «على طريقة استخدام الماسح الضوئي (نظام المراقبة تحت المركبات u.v.s.s )، وذلك ضمن خطة وزارة العدل لتأمين وحماية المقار العدلية والقضائية».

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج التدريبي يستمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة ويستهدف مهندسين وفنيين من إدارة التخطيط بالوزارة ومكتب الدعم الفني بمركز التوثيق والمعلومات وإدارة المشروعات بجهاز الشرطة القضائية.

وأوضحت أن المتدربين يتلقون في البرنامج التدريبي نبذة تعريفية حول جهاز الماسح الضوئي وطريقة التشغيل والضبط إضافة إلى طريقة استخدام نظام المسح والكشف والتعامل مع النظام وحفظ الصور.

ونوهت الوزارة إلى أن الجهات التي سيجري تركيب أجهزة الماسح الضوئي فيها بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي تشمل ابتداء: ديوان وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية ومجمعات المحاكم في مدن طرابلس والزاوية ومصراته والخمس وغريان وكذلك عدد من المحاكم والمقار العدلية داخل مدينة طرابلس.

المشاركين في الدورة التدريبية التي انطلقت بمقر وزارة العدل. الأحد 8 نوفمبر 2020. (وزارة العدل)

المشاركين في الدورة التدريبية التي انطلقت بمقر وزارة العدل. الأحد 8 نوفمبر 2020. (وزارة العدل)