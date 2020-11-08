«عدال الوفاق» تطلق برنامجا تدريبيا حول حماية وتأمين المقار القضائية والعدلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 07:51 مساء
المشاركين في الدورة التدريبية التي انطلقت بمقر وزارة العدل. الأحد 8 نوفمبر 2020. (وزارة العدل)

انطلق بمقر وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي الخاصة بخطة الوزارة لتأمين وحماية المقار العدلية والقضائية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن البرنامج يهدف إلى تدريب المستهدفين «على طريقة استخدام الماسح الضوئي (نظام المراقبة تحت المركبات u.v.s.s )، وذلك ضمن خطة وزارة العدل لتأمين وحماية المقار العدلية والقضائية».

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج التدريبي يستمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة ويستهدف مهندسين وفنيين من إدارة التخطيط بالوزارة ومكتب الدعم الفني بمركز التوثيق والمعلومات وإدارة المشروعات بجهاز الشرطة القضائية.

وأوضحت أن المتدربين يتلقون في البرنامج التدريبي نبذة تعريفية حول جهاز الماسح الضوئي وطريقة التشغيل والضبط إضافة إلى طريقة استخدام نظام المسح والكشف والتعامل مع النظام وحفظ الصور.

ونوهت الوزارة إلى أن الجهات التي سيجري تركيب أجهزة الماسح الضوئي فيها بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي تشمل ابتداء: ديوان وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية ومجمعات المحاكم في مدن طرابلس والزاوية ومصراته والخمس وغريان وكذلك عدد من المحاكم والمقار العدلية داخل مدينة طرابلس.

المشاركين في الدورة التدريبية التي انطلقت بمقر وزارة العدل. الأحد 8 نوفمبر 2020. (وزارة العدل)
المشاركين في الدورة التدريبية التي انطلقت بمقر وزارة العدل. الأحد 8 نوفمبر 2020. (وزارة العدل)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في الأهلي طرابلس.. أبوعون رئيسا والتونسي القادري مدربا قبل «الكونفدرالية»
رياضة محلية
في خطاب إعلان النصر .. بايدن يتعهد أن يكون «رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى ...
دولى
كروتوني الإيطالي قد يمنع بن علي من الانضمام لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
كامالا هاريس أول امرأة وأول أميركي أسود في منصب نائب الرئيس
دولى
الدنمارك تذبح ملايين من حيوانات «المنك» مصابة بسلالة جديدة من «كورونا»
دولى
البعثة الأممية تعزي أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني
ليبيا
«أصوات البريد» تثير أزمة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
غدامس تعزز أمل المراهنة على حوار تونس.. وتحذير أميركي من «أصحاب المصالح الخاصة»
ليبيا
كبير موظّفي البيت الأبيض مصاب بفيروس كورونا
دولى
رؤية نسائية ليبية لمسارات الحل والمصالحة والعدالة الانتقالية في البلاد
ليبيا
قوة حماية طرابلس تنفي قيام «النواصي» بخطف مواطنين على الهوية من مطار معيتيقة
ليبيا
أكثر من 347 مليون دولار إيرادات صادرات النفط ومشتقاته خلال شهري سبتمبر وأكتوبر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

38 مليون دولار سعر متوقع لهذه الماسة الاستثنائية