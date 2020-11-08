«خارجية الوفاق» تنفي إحالة رسالة ترشيح شخصيات لإحدى المناصب السيادية للبعثة الأممية

مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إحالتها رسالة «ترشيح بعض الشخصيات لأحد المناصب السيادية» عبر «بريدها السري» من «رئيس المجلس الأعلى للمصالحة» إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وجاء في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد، «ينفي المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بأن الوزارة كانت حلقة وصل بين من سمى نفسه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة وبين رئيس البعثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز مطالبا بترشيح بعض الشخصيات لأحد المناصب السياسية. وتجدد الوزارة نفيها القاطع إحالتها رسالة هذا المجلس عبر بريدها السري».

وطالبت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي «كل الشخصيات وكل المواطنين بتحري المعلومات الصحيحة من مصادرها»، مؤكدة أنها «ليست ساعي بريد ينقل أفكار واعتقادات بعض الأشخاص، فالوزارة هي وزارة سيادية معنية بعلاقات الدولة الليبية الخارجية ورسم سياسة تلك العلاقات بما يخدم مصالحها».

وتستعد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإطلاق فعاليات ملتقى الحوار السياسي التي من المقرر أن تبدأ جولتها الأولى يوم غد الاثنين في العاصمة التونسية بمشاركة حوالي 75 شخصية من مختلف مناطق ليبيا تمثل كافة التوجهات السياسية والاجتماعية.