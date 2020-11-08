«مراقبة الاقتصاد» تحدد أسعار السلع التموينية في أجدابيا

سلع تموينية في ليبيا, (الإنترنت)

حددت مراقبة الاقتصاد في أجدابيا، أسعار السلع التموينية المخصصة للمواطنين المساهمين في الجمعيات التموينية الاستهلاكية بالمدينة.

وطالبت المراقبة، في بيان تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، المواطنين المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة في أجدابيا بالتوجه إلى الجمعيات لاستلام مخصصاتهم من السلع التموينية الواردة عن الدفعة الثالثة لسنة 2020.

وأوضحت أن أسعار السلع التموينية من الأرز 3 كيلو 1.750 دينار، والسكر 3 كيلو 1.450 دينار، والدقيق 2 كيلو 0.500 دينار، وزيت عباد الشمس 2 قارورة ديناران، وطماطم معجون علبتين بـ0.850 دينار.

وطالبت مراقبة الاقتصاد أجدابيا رؤساء اللجان الإدارية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بالالتزام بمواعيد الحجز وتوزيع الكمية المخصصة للأفراد والأسعار المحددة قانونا، من قبل وزير الاقتصاد رقم 7 لسنة 2019.

من جهته طالب جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، المواطنين المساهمين في الجمعيات التموينية الاستهلاكية بالإبلاغ عن أي مخالف للأسعار المحددة من قبل مراقبة الاقتصاد أجدابيا، سواء عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك أو من خلال الحضور الشخصي للمقر الكائن خلف مقر السجل المدني بالمدينة.

سلع تموينية في ليبيا, (الإنترنت)