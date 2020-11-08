«الصليب الأحمر» تبدأ توزيع بطاقات مصرفية على 470 أسرة نازحة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 03:45 مساء
بدء توزيع بطاقات مصرفية على أسر نازحة في بنغازي, 8 نوفمبر 2020. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدء توزيع بطاقات مصرفية على أكثر من 470 أسرة نازحة في مدينة بنغازي، من اليوم وعلى مدى الأسبوع الجاري، في إطار برنامج التحويل النقدي.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنها مستمرة في دعمها النازحين الذين أجبرهم النزاع على ترك أرزاقهم ومصادر عيشهم، ويواجهون الآن صعوبات متزايدة في توفير لقمة العيش بسبب النزاع، والنزوح، وجائحة كوفيد-19. 

ولفتت إلى أن توزيع البطاقات يأتي بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر الليبي، مؤكدة أن برنامج التحويلات النقدية يساعد العائلات على تغطية جزء من مصاريفهم اليومية بطريقة مرنة، وقد تستخدمها في تغطية جزء من تكاليف الغذاء والماء، أو اللباس، أو الإيجار، أو الطبابة أو حتى مصاريف التعليم.

بدء توزيع بطاقات مصرفية على أسر نازحة في بنغازي, 8 نوفمبر 2020. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)
بدء توزيع بطاقات مصرفية على أسر نازحة في بنغازي, 8 نوفمبر 2020. (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)
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