مستشفى الهواري يسجل 53 إصابة بفيروس «كورونا» في أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 02:36 مساء
مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن مستشفى الهواري ببنغازي تسجيل 53 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر أكتوبر الماضي، منها 13 حالة إصابة ما زالت ضمن نزلاء المستشفى.

وبحسب مدير مكتب الإعلام بالمستشفى، هاني العريبي، في بيان اليوم، فإن حالات الشفاء ضمن هذه الحالات وصلت إلى 25 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 15 حالة.

وشدد العريبي على تقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية، للحالات المصابة الموجودة في المستشفى حتى الآن.

محمد زيو مديرا جديدا لمستشفى الهواري ببنغازي

وفي مطلع نوفمبر الحالي، قرر وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، تعيين الدكتور محمد زيو، مديرا جديدا لمستشفى الهواري ببنغازي.

وبحسب مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي، تولى زيو مهام عمله ومنصبه كمدير عام للمستشفى اليوم.

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