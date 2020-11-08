رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان بـ«الموقتة» يتفقد مواقع انهيارات خطوط المياه بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 08 نوفمبر 2020, 02:03 مساء
رئيس جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الموقتة، سالم البرجي في سرت, 7 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

قام رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الموقتة، مهندس سالم حسن البرجي، والوفد المرافق له، بزيارة بلدية سرت أمس السبت، لمتابعة ملف الإمداد المائى والصرف الصحي والمختنقات التى تواجههم، ومواقع انهيارات خطوط المياه.

وقام الوفد اليوم، بجولة تفقدية رافقهم خلالها رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أ. سالم عامر، وعضو المجلس التسييري للبلدية أ. فرج عبدالمجيد، ومدير فرع الشركة العامة للمياه والصرف الصحى بالمنطقة الوسطى الشرقية مهندس حماد فرج، شملت محطات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطة المعالجة الرئيسية والخطوط المنهارة داخل المدينة.

كما تفقدوا خلال الجولة، منطقة السبعة غرب المدينة للاطلاع على كيفية تزويد المنطقة بالمياه وخدمات الصرف الصحي، فضلا عن الاطلاع على كافة الهبوطات بالطرق الرئيسية وخاصة طريق الشط الكورنيش، وزيارة مشروع تنفيد شبكات المياه والصرف الصحي بمحلة أبوهادي.

وأوضح مسؤول إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط»، أن الهدف من هذه الجولات التفقدية، هو الوقوف عن كثب على المختنقات والمشاكل التى تواجه ملف قطاع المياه والصرف الصحي، وكذلك موضوع الهبوطات بالطرق الرئيسية بسرت ومعالجتها بشكل عاجل.

من جهته أكد مدير فرع الشركة العامة للمياه بالمنطقة الوسطى الشرقية، أن مكتب التخطيط والمشروعات بالشركة يعكف حاليا على تجهيز وإعداد المقايسات لكافة المواقع المستهدفة بتنفيذ مشاريع صيانة لها، لإحالتها للجهاز والمؤسسة العامة للموارد المائية بالخصوص.

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