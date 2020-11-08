«الأرصاد»: سقوط أمطار متقطعة على مناطق الشمال الشرقي والخليج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متقطعة اليوم الأحد، على مناطق الشمال الشرقي والخليج، وتكون جيدة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مما يتسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، كما توقع وجود فرصة للأمطار على بعض مناطق الوسط والشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز اليوم، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و26 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين لآخر على المناطق الساحلية من الخمس إلى سرت، وبعض مناطق الدواخل مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت، واحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل آخر هذه الليلة وصباح الغد، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية الممتدة من مصراتة إلى سرت، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (19 - 25) مْ.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة

فرصة سقوط أمطار من حين لآخر تصحبها خلايا من السحب الرعدية تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الجبل الأخضر والخليج وأقصى الساحل الشرقي مما تؤدي إلى تراكم المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، واحتمال ظهور ضباب على المناطق الجبلية في الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانا نهار اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر وخفيفة السرعة ليلا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15 - 19) مْ على الجبل الأخضر، وتكون ما بين (20 - 24) مْ على باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غـات - غدامس- الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجفرة وهون مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22 - 26) مْ.