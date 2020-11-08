عطلة رسمية يومين لموظفي ديوان المحاسبة بالجبل الأخضر بسبب الطقس السيئ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 01:03 صباحا
أمطار غزيرة تغرق مدينة البيضاء, 7 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

أصدر رئيس ديوان المحاسبة، مساء السبت، تعميما يقضي بأن يكون يومي الأحد والإثنين المقبلين عطلة لجميع موظفي الديوان والفروع والمكاتب والوحدات التابعة لبلديات الجبل الأخضر.

وقال الديوان في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إن التعميم يأتي نظرًا لظروف الأحوال الجوية الراهنة. وشهدت مناطق في شرق ليبيا هطول أمطار غزيرة. وتسببت هذه الأمطار في غلق أغلب شوارع مدينة البيضاء الرئيسية مثل شارع مستشفى الثورة. كما تسللت الأمطار إلى الأقسام الطبية وأغرقت الساحة الرابطة بين مصرف الدم ومعمل التحاليل بأقسام المستشفى.

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وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة رفعها حالة الاستعداد في جميع أقسام هيئة السلامة الوطنية، والنجدة، والمرور والتراخيص بالمديريات، داعية سائقي المركبات الآلية داخل المدن والمتنقلين خارجها إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر خلال استخدامهم الطرقات العامة؛ بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وأصدر وزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، تعليماته العاجلة لجميع أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع لمواكبة آثار الأمطار وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة.

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