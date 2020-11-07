سرت تستعد لاستضافة اجتماع «لجنة العشرة»

اجتماع موسع في سرت لبحث احتضان اجتماع لجنة العشرة، 7 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

بحث اجتماع موسع عقد في مدينة سرت، اليوم السبت، آخر المستجدات الخاصة باستضافة المدينة اجتماع «لجنة العشرة» العسكرية المشتركة «5+5» سابقًا، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه ذلك.

وعقد الاجتماع بقاعة فندق المهاري بسرت برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، وحضور عضو المجلس عبدالعالي هيبلو، ومديري فروع شركات المياه والصرف الصحي والخدمات العامة للنظافة وهاتف ليبيا وخدمات المراكز الإدارية ولجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، ومدير فندق المهاري، ومدير إدارة متابعة الفنادق بشركة خدمات المراكز الإدارية.

وقال مسؤول الإعلام ببلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع بحث جميع الترتيبات المتعلقة بملف الخدمات والتجهيز لمواقع احتضان اجتماع «لجنة العشرة» بمدينة سرت الأسبوع المقبل، وتكليف الشركات الخدمية بتجهيز جميع هذه المواقع.

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وأجرى المشاركون في الاجتماع زيارة ميدانية للمواقع المخصصة وللاطلاع عن كثب على الترتيبات وأعمال التجهيز لقاعات الاجتماعات والمركز الصحفي المخصص لهذا الشأن.

وحسب بيان صادر عن بلدية سرت، فقد تطرق الاجتماع إلى ملف الاحتياجات والمختنقات التي تواجه جميع الشركات الخدمية، وكذلك المشكلات التي تعوق عمل الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بسرت، والشركة العامة لخدمات النظافة وخاصة مشكلات تأخر مرتبات العاملين فيها.

والثلاثاء الماضي، اختتمت «لجنة العشرة» اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز. وتوصلت اللجنة إلى جملة من التوصيات المهمة فيما يخص الترتيبات المقبلة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، واتفقت على الاجتماع في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر.

اجتماع موسع في سرت لبحث احتضان اجتماع لجنة العشرة، 7 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)