سرت تستعد لاستضافة اجتماع «لجنة العشرة»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 07 نوفمبر 2020, 11:05 مساء
اجتماع موسع في سرت لبحث احتضان اجتماع لجنة العشرة، 7 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

بحث اجتماع موسع عقد في مدينة سرت، اليوم السبت، آخر المستجدات الخاصة باستضافة المدينة اجتماع «لجنة العشرة» العسكرية المشتركة «5+5» سابقًا، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه ذلك.

وعقد الاجتماع بقاعة فندق المهاري بسرت برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، وحضور عضو المجلس عبدالعالي هيبلو، ومديري فروع شركات المياه والصرف الصحي والخدمات العامة للنظافة وهاتف ليبيا وخدمات المراكز الإدارية ولجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، ومدير فندق المهاري، ومدير إدارة متابعة الفنادق بشركة خدمات المراكز الإدارية.

وقال مسؤول الإعلام ببلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع بحث جميع الترتيبات المتعلقة بملف الخدمات والتجهيز لمواقع احتضان اجتماع «لجنة العشرة» بمدينة سرت الأسبوع المقبل، وتكليف الشركات الخدمية بتجهيز جميع هذه المواقع.

- ننشر نص بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس

وأجرى المشاركون في الاجتماع زيارة ميدانية  للمواقع المخصصة وللاطلاع عن كثب على الترتيبات وأعمال التجهيز لقاعات الاجتماعات والمركز الصحفي المخصص لهذا الشأن.

وحسب بيان صادر عن بلدية سرت، فقد تطرق الاجتماع إلى ملف الاحتياجات والمختنقات التي تواجه جميع الشركات الخدمية، وكذلك المشكلات التي تعوق عمل الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بسرت، والشركة العامة لخدمات النظافة وخاصة مشكلات تأخر مرتبات العاملين فيها.

والثلاثاء الماضي، اختتمت «لجنة العشرة» اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز. وتوصلت اللجنة إلى جملة من التوصيات المهمة فيما يخص الترتيبات المقبلة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، واتفقت على الاجتماع في مدينة سرت في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر.

اجتماع موسع في سرت لبحث احتضان اجتماع لجنة العشرة، 7 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كامالا هاريس أول امرأة وأول أميركي أسود في منصب نائب الرئيس
دولى
الدنمارك تذبح ملايين من حيوانات «المنك» مصابة بسلالة جديدة من «كورونا»
دولى
البعثة الأممية تعزي أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني
ليبيا
«أصوات البريد» تثير أزمة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
غدامس تعزز أمل المراهنة على حوار تونس.. وتحذير أميركي من «أصحاب المصالح الخاصة»
ليبيا
كبير موظّفي البيت الأبيض مصاب بفيروس كورونا
دولى
رؤية نسائية ليبية لمسارات الحل والمصالحة والعدالة الانتقالية في البلاد
ليبيا
قوة حماية طرابلس تنفي قيام «النواصي» بخطف مواطنين على الهوية من مطار معيتيقة
ليبيا
أكثر من 347 مليون دولار إيرادات صادرات النفط ومشتقاته خلال شهري سبتمبر وأكتوبر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «لجنة العشرة» في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم
ليبيا
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
الأمم المتحدة تعلن موقفها من طلب «لجنة العشرة» إصدار قرار لتثبيت وقف إطلاق النار...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرئيس اللبناني يطلب الأدلة التي دفعت واشنطن لفرض عقوبات على صهره