الأحد والإثنين عطلة رسمية في البيضاء بسبب سوء الأحوال الجوية

الأمطار الغزيرة في مدينة البيضاء, 7 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

أعلن المجلس البلدي البيضاء، الأحد والإثنين عطلة رسمية في كافة أرجاء البلدية بسبب سوء الأحوال الجوية، و«لدواعي المصلحة العامة والظروف القاهرة».

وبحسب بيان للمجلس البلدي اليوم، فقد استثني القرار، مديرية أمن البيضاء وكافة الجهات الأمنية بالبلدية، وجهاز الحرس البلدي فرع الجبل الأخضر، والمستشفيات والعيادات الطبية وشركة المياه والصرف الصحي بالجبل الأخضر وشركة خدمات النظافة بالجبل الأخضر.

ووجه المجلس البلدي، مديري مديرية الأمن بالبيضاء بفرض حظر تجول جزئي داخل البلدية ضمن سلامة المواطنين من الحوادث وتسهيل مهمة شركة المياه والصرف الصحي لتسليك وفك المختنقات بكاقة الشوارع بالبلدية.

أمطار غزيرة تغرق شوارع البيضاء

فيما سيتولى جهاز الحرس البلدي بالجبل الأخضر غلق كافة المحلات التجارية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية الكبرى والسماح بفتح المخابز وبعض المحلات التجارية بالحد الأدني بكافة أرجاء البلدية.