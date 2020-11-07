بدء صيانة وإعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 08:38 مساء
من أعمال صيانة وإعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة الدولي، 7 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة)

بدأت شركة «مسار المعمار» العمل فعليا في مشروع صيانة وإعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة الدولي، على ما أعلن المكتب الإعلامي ببلدية بالكفرة.

وقال المكتب في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن هذا المشروع يأتي ضمن المشروعات التي وافق عليها مجلس الوزراء وتعاقد على تنفيذها ببلدية الكفرة.

وفي مارس الماضي، قررت بلدية الكفرة التكفل بإجراء صيانة عاجلة لمهبط مطار الكفرة، إذ تتكرر تحذيرات القائمين على المطار منذ العام الماضي من احتمال توقف الرحلات القادمة والمغادرة بسبب مشاكل في المهبط.

- «تسييري الكفرة» يوضح المعوقات التي تعرقل صيانة المطار

وفي 12 أكتوبر الماضي، حدد المجلس التسييري لبلدية الكفرة عدة معوقات تعرقل صيانة مطار الكفرة الدولي، داعيا إلى «التنسيق وتوحيد الجهود لانتزاع حقوق الكفرة». واتهم المجلس شركة «البناء المتقدم» بـ«المماطلة» في إجراء الصيانة المطلوبة لمهبط المطار، إضافة إلى تعثر مشروع توريد مضخات المياه.

وكشف عن التعاقد مباشرة بين هيئة المواصلات التابعة للحكومة الموقتة وشركة «مسار المعمار» لصيانة مهبط المطار بقيمة خمسة ملايين دينار، والتوقيع مع محلات «العيضة» لتوريد 60 مضخة بقيمة 1.7 مليون دينار وجرى توريدها فعلا.

من أعمال صيانة وإعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة الدولي، 7 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة)
من أعمال صيانة وإعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة الدولي، 7 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة)
من أعمال صيانة وإعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة الدولي، 7 نوفمبر 2020. (المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة)
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