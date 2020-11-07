وليامز: حفتر وافق على ما تم الاتفاق عليه في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 07:25 مساء
حوار ستيفاني وليامز مع قناة «الوسط»، 31 أكتوبر 2020. (قناة الوسط WTV)

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وافق على ما تم الاتفاق عليه في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة العشرة).

وأضافت وليامز، في تصريحات لقناة «الأحرار»، أن البعثة ستساعد اللجنة العسكرية في طلبها إرسال قوات دولية مدنية غير مسلحة إلى منطقة سرت.

ولفتت إلى أن «مبدأ المحاسبة يجب أن يكون المعيار الأول والأساسي في التسوية الشاملة للأزمة الليبية»، موضحا أن بعثة تقصي الحقائق الدولية مستمرة في التنسيق مع حكومة الوفاق للتحقيق في المقابر الجماعية.

ننشر نص بنود اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس

والثلاثاء الماضي، أعلنت البعثة الأممية، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (لجنة العشرة) اختتمت اجتماعاتها ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية، توصلت اللجنة في أول اجتماع لها داخل ليبيا، الذي اتسم بروح المسؤولية والوطنية العالية، إلى جملة من التوصيات المهمة فيما يخص الترتيبات المقبلة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تاريخ 23 أكتوبر 2020.

 

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