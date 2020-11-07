ضبط شخص يبيع الوقود بطريقة غير مشروعة في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 07 نوفمبر 2020, 03:25 مساء
صورة من المضبوطات, (مكتب الإعلام بفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا - الواحات)

تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا – الواحات، من ضبط شخص سوداني الجنسية يقوم ببيع الوقود بطريقة غير مشروعة جنوب مدينة أجدابيا، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بالفرع عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وقال رئيس الفرع النقيب معتز السعيطي لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إنه بعد ورود معلومات، أن هناك شخصًا يقوم ببيع الوقود المخصص للمواطنين في أحد المحال التجارية الواقعة بجوار محطة الوقود الـ60 جنوب المدينة، انتقل أعضاء الفرع إلى المكان المُبلغ عنه.

وبحسب السعيطي، جرى ضبط الشخص والانتقال به إلى مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات، ومن خلال التحقيقات تبين أنه سوداني الجنسية يعمل في أحد محال المواد الغذائية جنوب أجدابيا.

وأكد رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا – الواحات، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف رصدت «سي إن إن» آخر تطورات الفرز في الولايات الحاسمة لسباق البيت الأبيض؟
دولى
ترامب يواصل «التشكيك» في نزاهة الانتخابات وبايدن «واثق» من الفوز
دولى
جريدة «الوسط»: «لجنة العشرة» في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم
ليبيا
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس
دولى
تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
العدد 259 من جريدة «الوسط»: عد تنازلي لملتقى تونس.. وإشكالية تفكيك الميليشيات
ليبيا
«قتلوا صديقي المفضل».. شهادة طالب نجا من مجزرة خلفت 22 قتيلا بجامعة «كابل»
دولى
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية للسعال المزمن