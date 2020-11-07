شركة الكهرباء: سرقة خط الكسارات بدائرة توزيع الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 02:20 مساء
سرقة أسلاك وكابلات الكهرباء. (أرشيفية: صفحة الشركة العامة للكهرباء بموقع فيسبوك)

اشتكت الشركة العامة للكهرباء من تكرار حالات سرقة خط الكسارات بدائرة توزيع الساحل وإدارة توزيع المرقب، أمس الجمعة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم السبت، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك نحاس 11 كيلو فولت على خط الكسارات من محطة 11/30 كيلو بمنطقة قوقاس بطول 2100 متر، حسب صفحتها بموقع «فيسبوك».

كما أشارت إلى سرقة أسلاك بطول 600 متر بشبكة الضغط المنخفض بمنطقة أولاد شكر، وهي منطقة قليلة السكان تغطيها المزارع والكسارات، مناشدة الجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات «لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة التي لوحظ تكرارها وازديادها في عدد من المناطق»، بحسب الشركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف رصدت «سي إن إن» آخر تطورات الفرز في الولايات الحاسمة لسباق البيت الأبيض؟
دولى
ترامب يواصل «التشكيك» في نزاهة الانتخابات وبايدن «واثق» من الفوز
دولى
جريدة «الوسط»: «لجنة العشرة» في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم
ليبيا
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
نتائج 5 ولايات حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى مساء الخميس
دولى
تباين الأداء الأسبوعي للعملات الدولية بالسوق الموازية
ليبيا
انتشال 10 جثث من 5 مقابر جماعية جديدة في ترهونة
ليبيا
العدد 259 من جريدة «الوسط»: عد تنازلي لملتقى تونس.. وإشكالية تفكيك الميليشيات
ليبيا
«قتلوا صديقي المفضل».. شهادة طالب نجا من مجزرة خلفت 22 قتيلا بجامعة «كابل»
دولى
«تعليم الموقتة» تصدر الخطة الدراسية البديلة تحسبا لـ«كورونا»
ليبيا
5 ولايات حاسمة.. تعرف على آخر تعداد لأصوات الهيئة الناخبة في سباق البيت الأبيض
دولى
منافسة شرسة بين ترامب وبايدن وفرز الأصوات قد يستغرق أياما عدة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية للسعال المزمن