نورلاند يستكشف إمكانية الحصول على عقار جديد للسفارة الأميركية في طرابلس

اجتماع سيالة ونورلاند بمقر السفارة الليبية في تونس يوم 22 أغسطس 2019. (أرشيفية: لسفارة الأميركية)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إن السفير ريتشارد نورلاند، تحدث اليوم الجمعة مع المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، «لينقل له عزم السفارة الأميركية على بدء مشاورات رسمية مع السلطات الليبية حول العملية المطولة لتأمين عقارات في طرابلس لتسهيل الارتباطات الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا على المدى الطويل».

وأشارت سفارة الولايات المتحدة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن هذه المساعي تأتي «في الوقت الذي تجري فيه استعداد حثيثة لانطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس»، المقرر انطلاقه الاثنين المقبل.

وقال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند: «على الرغم من أننا بعيدون جدًا عن أن نكون قادرين فعليًا على فتح السفارة، إلاّ أنّ احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية».

وفي غضون ذلك، قالت السفارة الأميركية إنه «كلّما سمحت الاعتبارات الأمنية واللوجستية، ستواصل القيام بزيارات في كل ربوع ليبيا لإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين لدعم الحوار الليبي الداخلي الذي تيسره الأمم المتحدة».

وشدّد نورلاند للمفوض بوزارة الخارجية، محمد الطاهر سيالة «على الاحترام الأميركي الكبير لليبيين الوطنيين المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي أثناء اجتماعهم في تونس العاصمة يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق تُفضي إلى انتخابات وطنية».

واعتبر سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، أن نجاح خارطة الطريقة المرتقبة «سيسهم بشكل كبير في إحلال السلام واستتباب الأمن في ليبيا».