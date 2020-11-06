السفير الأميركي يرحب بـ«الالتزام المتواصل» للمؤسسة الوطنية للنفط بـ«الشفافية»

السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (السفارة الأميركية في ليبيا)

رحب السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، بـ«الالتزام المتواصل» للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بالشفافية.

ونقل حساب السفارة الأميركية في ليبيا على تويتر عن نولارند، اليوم، قوله «أرحب بالالتزام المتواصل للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بالشفافية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إيرادات صادرات النفط الخام ومشتقاته والتي بلغت 347.1 مليون دولار خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مسجلة تراجعا كبيرا عن الفترة ذاتها خلال العام 2019.

أكثر من 347 مليون دولار إيرادات صادرات النفط ومشتقاته خلال شهري سبتمبر وأكتوبر

وقالت المؤسسة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إجمالي الإيرادات النفطية عن شهر سبتمبر الماضي «قد بلغت ما قيمته 116.9 مليون دولار، مسجّلة بذلك تراجعاً كبيراً مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019 والتي بلغت 1.7 مليار دولار».

وأوضحت المؤسسة الوطنية لنفط أنها «سجّلت 83.9 مليون دولار فقط من مبيعات النفط الخام، و33 مليون دولار فقط من مبيعات الغاز والمكثفات» خلال شهر سبتمبر، التي نوهت إلى أنها «تعكس مبيعات شهر أغسطس والتي كانت تعاني فيها الموانئ من الاغلاقات القسرية».