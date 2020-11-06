أوحيدة يطالب بتوفير الوقود لضمان تشغيل مطار سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 06:47 مساء
مطار سبها الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

شدد مدير مطار سبها الدولي، المهندس محمد أوحيدة، على ضرورة توفير الوقود من أجل ضمان تشغيل المطار الذي يستعد لاستئناف الرحلات الجوية، مشيرا إلى أنهم ينتظرون توفيره من البلدية.

وقال أوحيدة في تسجيل مصور من الماطر نقلته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الجمعة إنه «لضمان عملية تشغيل المطار، لابد أن تتوفر كمية كافية من الوقود لتشغيل مولدات المطار حتى تتم عملية التشغيل على أكمل ما يرام»، مشيرا إلى «انقطاع التيار الكهربائي لفترة تصل إلى ساعتين وثلاثة ساعات يوميًا» عن المطار.

ورغم ذلك أكد أوحيدة، أن «المطار في جاهزية كاملة الآن» لكنهم «في انتظار جداول الرحلات لاستئناف الرحلات المحلية والدولية من وإلى مطار سبها قريبًا»، موضحا أنه لا يستطيع إعطاء موعد محدد للرحلات لأن شركات الطيران هي من تملك تسيير موعد الرحلات، مُتوقعًا تسيير رحلات داخلية خلال أسبوع ثم تأتي الرحلات الخارجية لاحقًا.

ونوه أوحيدة، إلى أن الرحلات ستكون من مطاري معيتيقة وبنغازي مباشرة إلى مطار سبها، مهنئًا، أهل الجنوب باستئناف الرحلات وعودتها إلى مطار سبها من جديد ورفع المعاناة عن أهل الجنوب، مقدما الشكر لكل من يساند المنطقة في هذه اللحظات لفتح نافذة جديدة داخليا وخارجيا لأهل الجنوب، وفق وكالة الأنباء الليبية.

- المشير حفتر يوافق على إعادة فتح مطار سبها أمام الرحلات الجوية

ووافق القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على إعادة فتح مطار سبها جنوب غرب ليبيا، أمام الرحلات الجوية اعتبارًا من يوم السبت، السابع من نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الثلاثاء، اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة خلال اجتماعها الأخير في غدامس على «العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس، مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة».  

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