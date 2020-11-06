«تشوهات القدم وكيفية علاجها» في المؤتمر الطبي بمركز طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 03:29 مساء
مؤتمر طبي بمركز طبرق الطبي, 5 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

استضاف قسم جراحة العظام بمركز طبرق الطبي، مساء أمس الخميس مؤتمرا طبيا تناول الحديث عن أكبر المواضيع في تخصص جراحة العظام وطرق علاجها جراحياً بطرق حديثه، وعلى رأسها تشوهات القدم أو ما يعرف بالقدم المنجلية لدى الأطفال، وكيفية علاجها بأساليب وطرق جراحية حديثة.

وبحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، تطرق الحديث لخلع مفصل الكتف المتكرر وطرق علاجها جراحيآ بأساليب حديثة، سواء بالشق الجراحي المتعارف عليه أو عن طريق المناظير الجراحية.

ويعتبر المؤتمر برنامجا تعليميا وسريريا لتبادل الخبرات والمعلومات، وكل ما هو جديد في تخصص جراحة العظام والكسور والحوادث، برعاية مجلس التخصصات الطب الليبي عبر تطبيق برنامج zoom بمشاركة أغلب المستشفيات الليبية بشكل أسبوعي ودوري، بحيث إنه كل يوم خميس من كل أسبوع يستضيف هذا البرنامج التعليمي السريري مستشفى أو مركز من مراكز ليبيا الكبرى.

وأضاف المكتب، أن البرنامج وجدا قبول من كافة الأطباء المشاركين، خصوصاً لما تمر به بلادنا هذه الأيام من أزمة كورونا وغيرها وإفساح المجال للتعارف وكسب الود والمحبة.

مؤتمر طبي بمركز طبرق الطبي, 5 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
مؤتمر طبي بمركز طبرق الطبي, 5 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
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